Nantes Maison de quartier de la Bottière

Nantes

Le visage des nantaises Maison de quartier de la Bottière, 30 juillet 2021, Nantes.

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Tout public Une exposition pour rendre hommage aux femmes de Nantes à travers des photographies et leurs déclarations. Par Bien être solidaire Pays de la Loire Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce Doulon – Bottière Nantes

Maison de quartier de la Bottière
147 Route de Sainte Luce
Doulon – Bottière
Nantes