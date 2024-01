WAVE O’SOUND FESTIVAL LE VIP St Nazaire, jeudi 22 février 2024.

Le festival Wave O’Sound vous emmène pour un voyage inédit à la découverte des artistes de demain… Au programme : du rap sur la grande scène avec YOUNSSS et DAU les gagnants du tremplin étudiant en mezzanine : PIJI et KAMANGO. Une soirée musicale haute en couleur et qui saura vous faire bouger ! Une soirée proposée par les étudiants de l’IUT de Saint-Nazaire et LMP Musique, ouverte à tous les férus de musique Rap et Hip Hop

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44