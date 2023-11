Atelier de brassage pour fabriquer sa bière maison ! Le Viornay Marcilly-sur-Maulne, 12 novembre 2023, Marcilly-sur-Maulne.

Marcilly-sur-Maulne,Indre-et-Loire

Découvrez les étapes de fabrication d’une bière, réalisez votre propre brassin en petit groupe et repartez avec une bouteille de production maison fraichement embouteillée..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. 40 EUR.

Le Viornay

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the steps involved in brewing beer, make your own brew in a small group and leave with a bottle of freshly bottled home brew.

Descubra los pasos necesarios para elaborar una cerveza, prepare su propia infusión en un grupo reducido y váyase con una botella de cerveza casera recién embotellada.

Lernen Sie die Schritte der Bierherstellung kennen, brauen Sie in einer kleinen Gruppe Ihr eigenes Bier und nehmen Sie eine frisch abgefüllte Flasche der Eigenproduktion mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-11-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE