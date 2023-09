Atelier Initation à la Vannerie Le Viornay Marcilly-sur-Maulne, 25 octobre 2023, Marcilly-sur-Maulne.

Marcilly-sur-Maulne,Indre-et-Loire

Encadrés par Pierre Cérélis, artisan vannier, venez vous initier au savoir-faire créatif et utilitaire ancestral de la vannerie. Vous repartirez avec plusieurs de vos premières créations et ouvrages tout en fibres végétales !

Cet atelier est accessible aux débutants comme aux personnes confirmées..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Le Viornay

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided by basket-maker Pierre Cérélis, come and learn the age-old creative and utilitarian craft of basket-making. You’ll leave with several of your first creations and works made entirely from plant fibers!

This workshop is open to beginners and experts alike.

Bajo la dirección de Pierre Cérélis, artesano cestero, venga a aprender los antiguos oficios creativos y utilitarios de la cestería. Se irá a casa con varias de sus primeras creaciones y obras, ¡todas hechas con fibras vegetales!

Este taller está abierto tanto a principiantes como a expertos.

Unter Anleitung des Korbflechters Pierre Cérélis können Sie sich in das althergebrachte kreative und nützliche Know-how der Korbflechterei einführen lassen. Sie werden mehrere Ihrer ersten Kreationen und Werke ganz aus Pflanzenfasern mit nach Hause nehmen!

Dieser Workshop ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE