Journée « Je Fabrique un four solaire » Le Viornay Marcilly-sur-Maulne, 21 octobre 2023, Marcilly-sur-Maulne.

Marcilly-sur-Maulne,Indre-et-Loire

Apprenez à construire pas à pas un four solaire, et repartez avec le savoir-faire, les connaissances, mesures et astuces nécessaires pour faire votre propre four solaire efficace et durable à la maison..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Le Viornay

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Learn how to build a solar oven step by step, and leave with the know-how, knowledge, measurements and tips you need to make your own efficient and sustainable solar oven at home.

Aprende a construir un horno solar paso a paso, y sal con los conocimientos, medidas y consejos que necesitas para fabricar tu propio horno solar eficiente y sostenible en casa.

Lernen Sie, wie man Schritt für Schritt einen Solarofen baut, und nehmen Sie das Wissen, die Kenntnisse, Maßnahmen und Tipps mit nach Hause, die Sie benötigen, um zu Hause Ihren eigenen effizienten und nachhaltigen Solarofen zu bauen.

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE