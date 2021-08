Le violoncelle – Jean-Guihen Queyras dans le Concerto n°2 de Haydn – Saison ONPL Cité des Congrès, 27 avril 2022, Nantes.

2022-04-27 Concerts les 26 et 27 avril 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:20

Concerts les 26 et 27 avril 2022 à 20h

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Henri Dutilleux (1916-2013) – Trois strophes sur le nom de Paul Sacher – 12 min. Joseph Haydn (1732-1809) – Concerto pour violoncelle n°2 – Jean-Guihen Queyras, violoncelle -18 min. Ludwig Van Beethoven (1770-1827) – Symphonie n°3 “Héroïque” – 47 min. Gábor Takács-Nagy, directionCommande de Mstislav Rostropovitch, les Trois strophes de Dutilleux ont été composées pour le 70e anniversaire de Paul Sacher, personnalité dominante dans le contexte musical du 20e siècle. Jean-Guihen Queyras sera l’interprète de cette magnifique page pour violoncelle seul qui résonne désormais comme un classique du répertoire. L’inimitable miroitement de textures et de couleurs qui magnifie le Concerto n°2 de Haydn n’ont également pas de secret pour l’audacieux violoncelliste qui a enregistré ce concerto chez Harmonia Mundi. Tournant capital dans l’œuvre de Beethoven, la Symphonie n°3 fait quant à elle exploser les cadres de la symphonie classique. Gábor Takács-Nagy dirigera cette partition dans laquelle l’atmosphère épique et furieuse se heurte aux accents de douleurs et de deuils qui sont si caractéristiques du génie de Beethoven. Totalement incomprise à l’époque, elle ne sera appréciée qu’avec la postérité et fait désormais figure de monument.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes