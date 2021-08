Le violon, un concert joué-dirigé par Enrico Onofri – Saison ONPL Cité des Congrès, 29 mars 2022, Nantes.

2022-03-29

Horaire : 20:00 21:40

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme :Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) – Symphonie en sol majeur – 10 min.Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) – Symphonie en la majeur – 7 min.Joseph Haydn (1732-1809) – Concerto pour violon en sol majeur – 20 min.Joseph Haydn (1732-1809) – Symphonie n°35 (arrangement de G.B Venier – 1771) – 20 min.Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Adagio et fugue en do mineur – 20 min.Gioacchino Rossini (1792-1868) – Sonate n°1 a quattro – 20 min. Enrico Onofri, violon et direction Violoniste virtuose et fondateur du remarquable ensemble Imaginarium, le pétillant chef italien Enrico Onofri revient à la tête de l’ONPL pour partager sa passion du répertoire baroque et classique. Ce concert, qui nous entraîne dans un voyage de Milan à Vienne, nous montre à quel point la musique italienne a nourri le classicisme viennois et l’avènement du romantisme. Ici, tout semble commencer avec Giovanni Battista Sammartini qui, de la Cité milanaise où il passa toute sa vie, influença des musiciens de passage, dont Mozart. Il apparaît ainsi comme l’un des symphonistes les plus inventifs de la période préclassique et fait en quelque sorte le lien entre Rossini et Haydn. Une belle leçon de musique !

