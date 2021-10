Genève L'Alhambra Genève Le violon hindoustani à son apogée – Inde – Sangeeta Shankar & daughters L’Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dès leur plus jeune âge, Sangeeta Shankar et ses deux filles, Ragini et Nandini, sont initiées aux subtilités de la musique hindoustanie par leur mère et grand-mère, la célèbre violoniste N. Rajam. À l’instar de cette dernière, leur style de jeu imite l’inflexion de la voix chantée (_gāyakī aṅg_), avec une technique d’archet qui permet la réalisation des nuances d’intonation caractéristiques des formes vocales hindoustanies, tout particulièrement du chant _khayāl_. Ce trio familial réunissant deux générations de femmes virtuoses fait figure d’exception dans la musique hindoustanie. _En partenariat avec les Ateliers d’ethnomusicologie de Genève, dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire et du festival Les nuits du monde_ [> En savoir +](https://www.maisondesculturesdumonde.org/actualites/le-violon-hindoustani-son-apogee)

De 10€ à 25€

Ce trio familial réunissant deux générations de femmes virtuoses fait figure d'exception dans la musique hindoustanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:30:00 2021-11-11T21:45:00

