Le violon et l’alto pèlerins; montée vers la Chaconne

2022-07-23 – 2022-07-23 Œuvres de J.S.Bach, Telemann, Biber par Thierry Lenoir, violon et alto. Concert-déambulation en trois mouvements de l'avant-nef (narthex) au choeur de la basilique de Vézelay. Le public est associé à cette déambulation processionnelle qui magnifie l'architecture de l'abbatiale. Placement assis adapté. Billets en vente à la librairie L'Or des Etoiles et sur place le 23/07 à 20h.

