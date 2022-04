LE VIOLON ÉPOUVANTABLE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LE VIOLON ÉPOUVANTABLE Le Mans, 26 avril 2022, Le Mans. LE VIOLON ÉPOUVANTABLE Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans

Le Mans Sarthe Vous êtes vous déjà réveillés en sursaut au milieu de la nuit ? Sûrement à cause d’un simple cauchemar… Mais, plongé dans l’obscurité, n’avez vous jamais été persuadé que quelque chose rodait dans votre chambre ?

Sauts du sommeil, somnambulisme, terreurs nocturnes… Si vous l’osez, venez revivre ces nuis angoissantes en assistant à la réalisation personnelle de fin de cycle des élèves en violon du Conservatoire, Hella Chateau-Kloots et de Déborah Gemberling. Elles seront accompagnées au piano par Caroline Goupil. Entrée libre – Conseillé à partir de 12 ans Le violon épouvantable – réalisation personnelle d’Hella Chateau-Kloots et de Déborah Gemberling +33 2 43 47 38 62 Vous êtes vous déjà réveillés en sursaut au milieu de la nuit ? Sûrement à cause d’un simple cauchemar… Mais, plongé dans l’obscurité, n’avez vous jamais été persuadé que quelque chose rodait dans votre chambre ?

