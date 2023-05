Le violon à l’honneur Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Le violon à l’honneur Médiathèque musicale de Paris (MMP), 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Concert exceptionnel des étudiants en cycle spécialisé des conservatoires des 6ème et 8ème arrondissements de Paris Bach : Partita n° 1 Sarabande et double Saint-Saëns : Havanaise Bloch : Nigun Paganini : Cantabile Bruch : concert pour violon, 1er mouvement Finzi : Phobie Mozart : 1 er mouvement du concerto en sol majeur Prokofiev : 5 mélodies op. 35 b n° 1, 3 et 4 Saint-Saëns : concerto n° 3, 1er mouvement Lalo : Symphonie Espagnole, 3ème mouvement Avec Mayte Conde-Holtzmann, Séda Voskanian, Elien Suys, Nino Feusse Causset, Diana Kacimi, étudiants en cycle spécialisé des classes de violon d’Ollivier Cunéo (conservatoires des 6ème et 8ème arrondissements) Avec Suzanna Gousset au piano Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact :

Wikipedia Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le violon à l’honneur Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2023-05-25 was last modified: by Le violon à l’honneur Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 25 mai 2023 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris