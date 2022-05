LE VIOL DE LUCRECE Toulouse, 23 mai 2023, Toulouse.

THEATRE DU CAPITOLE
Place du Capitole
Toulouse

2023-05-23

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 82 NOUVELLE PRODUCTION

Un an après le succès mondial de son Peter Grimes, Britten décidait de changer d’esthétique et d’inventer une forme plus intime : l’opéra de chambre. Pour ce faire, il s’est inspiré d’un épisode bien connu tiré de l’histoire romaine antique : le fils du roi Tarquin abusa de son pouvoir pour violer l’épouse d’un de ses généraux. Un sujet plus que jamais d’actualité !

Pour redonner vie à ce drame de la folie du pouvoir, il fallait à la mise en scène une sensibilité hors normes : Anne Delbée, la plus racinienne de nos tragiques.

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)

Opéra en deux actes

Livret de Ronald Duncan, d’après André Obey

Créé le 12 juillet 1946 à Glyndebourne

Durée: 1h40

