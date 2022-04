Le Vinyl Market Aquae Maltae Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Vinyl Market Aquae Maltae, 23 avril 2022, Aix-en-Provence. Le Vinyl Market

Aquae Maltae, le samedi 23 avril à 16:00

Le samedi 23 avril, cette nouvelle foire aux disques fait sa première à Aix-en-Provence, pour vous proposer de chiner des perles dans la plus belle des ambiances. Venez retrouver dès 16h quatre stands de disquaires sur notre terrasse. Les invités : – Disques de la Sainte-Victoire – Blow Up (disques et vêtements) – Begood Records – Tony Grand La soirée continue jusqu’à 23h avec des DJs aux platines. Chineurs ou danseurs, vous trouverez tous votre bonheur ! Vos papilles ne seront pas en reste puisque de la paella et d’autres spécialités espagnoles. On vous invite à choisir la Berliner Weisse Clémentine ou la Gincko pour ce repas ! ♫♫♫ Aquae Maltae 2 cours Saint-Louis, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aquae Maltae Adresse 2 cours Saint-Louis, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Aquae Maltae Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Aquae Maltae Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Le Vinyl Market Aquae Maltae 2022-04-23 was last modified: by Le Vinyl Market Aquae Maltae Aquae Maltae 23 avril 2022 aix en provence Aquae Maltae Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône