Repas de Noël à Emporter au Vinois Le Vinois Caillac, 24 décembre 2023, Caillac.

Caillac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 11:00:00

fin : 2023-12-24 15:00:00

Le Vinois vous propose un menu de fêtes pour le réveillon, à emporter uniquement.

Date limite de réservation : 18 décembre 2023.

Date et heure de retrait au restaurant : 24 décembre 2023 entre 11h et 15h.

Toute commande doit être payée au moment de la réservation..

Le Vinois vous propose un menu de fêtes pour le réveillon, à emporter uniquement.

Date limite de réservation : 18 décembre 2023.

Date et heure de retrait au restaurant : 24 décembre 2023 entre 11h et 15h.

Toute commande doit être payée au moment de la réservation.

Les entrées :

– Tourte de ris de veau et foie gras, jus corsé accompagné de mesclun, crème de balsamique à la truffe – 9€

– Gaufres de pommes de terre, emmental et saumon gravelax parfumé au whisky et chantilly acidulée – 12€

– Tatin d’oignon & foie gras, mesclun de salade – 14€

Les plats :

– Feuilleté de Saint Jacques, moules et pétoncles, poireaux au safran et crème citronnée (160gr) – 15€

– Chapon rôti, jus de rôti parfumé à la truffe (140gr) – 14€

– Pomme de terre grenailles confites, pleurotes bio du Quercy, ail et persil (100gr) – 5€

– Légumes rôtis : carotte, panais, courges, marrons et fèves (100gr) – 5€

Le dessert :

– Bûche de Noël : insert poires à la fève de tonka, mousse légère chocolat 64% et caramel beurre salé (la portion) – 6€

5 EUR.

Le Vinois Mas de Lacroix

Caillac 46140 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie