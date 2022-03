Le Vin-Tage (escape game dégustations de vin) Carouge, 19 mars 2022, Carouge (GE).

du samedi 19 mars au samedi 21 mai à Carouge

**Votre mission** Trouvez l’emplacement du trésor du Capitaine Rouge ainsi que la combinaison du cadenas. Durant votre parcours vous aurez une carte énigmatique avec divers points à visiter dans Carouge. Vous êtes libres de choisir la direction et l’ordre que vous souhaitez prendre pour résoudre les énigmes. Mais attention, cette carte cache bien son jeu et sa vraie nature ! Durant votre quête vous aurez également des défis un peu fous à réaliser ;). **Dégustation :** Vous pourrez déguster 3 vins à l’aveugle dans 3 bars différents de Carouge. Vous avez le choix dans chacun des bars de choisir entre blanc ou rouge. Vous devrez analyser les vins sous 3 aspects (visuel, olfactif et gustatif). Lors de vos dégustations vous pourrez jouer un petit quizz sur le monde viticole et sur l’aspect culturel de carouge (facultatif). Ces cartes quizz cachent elles aussi leurs vraies natures et sont une clé à un moment du parcours. **La durée :** Le jeu dure en moyenne 2h30. Au dernier bar l’animateur.trice vous attendra pour votre dernière dégustation et pour ouvrir le coffre du Capitaine Rouge. **Petit cadeau de fin :** Tir bouchon du Vin-Tage

46.-

Partez sur les traces du Capitaine Rouge et de son trésor disparu ! Le temps d’une soirée inoubliable, découvrez l’histoire de Carouge et dégustez des vins délicieux.

Carouge Rue vautier Carouge (GE)



2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-16T17:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T19:00:00