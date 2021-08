Maraussan Maraussan Hérault, Maraussan LE VIN, LA VIGNE, L’OPÉRA Maraussan Maraussan Catégories d’évènement: Hérault

Maraussan Hérault Maraussan Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault. Maraussan est une terre de vin dont la cave coopérative est bien connue. Arrivant sur ce territoire de caractère, l’équipe de l’Opéra du Grand Sud se devait de mettre à l’honneur ce qui fait la spécificité culturelle du lieu : le Vin. En première partie de soirée, des éleveurs viticoles nous présenterons leur travail, leur amour du terroir, et l’évolution de leur production au cours de ces dernières années. Cette première partie se clôturera par une dégustation offerte au public des productions de nos vignerons. En deuxième partie ne manquez pas un concert lyrique autour de Bacchus et du vin. Laure Crumière Soprano

Marie Nadège Barthazon Soprano

Frederic Diquero ténor

Jean Marc Malzac basse

Christopher Hainsworth piano

Nos artistes nous interpréteront des extraits d'Offenbach, de Mozart, Verdi, Poulenc, Ravel, mais aussi Brassens, sans oublier le fameux Coupo Santo

