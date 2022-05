Le vin fut-il le meilleur des médicaments au XIXe siècle ? La Cité du Vin, 3 mai 2022, Bordeaux.

Le vin fut-il le meilleur des médicaments au XIXe siècle ?

La Cité du Vin, le mardi 3 mai à 19:00

Souvent présenté comme une panacée, le vin jouit depuis l’antiquité d’une réputation solide de remède à de nombreux maux. Dans un XIXe siècle où les pratiques médicinales et pharmaceutiques se transforment, cette notoriété perdure tant auprès du grand public que des professionnels de santé. Le vin entre alors dans la composition de nombreux médicaments et potions, quand il n’est pas utilisé seul pour reconstituer les forces ou prévenir des affections les plus banales. Dans ce contexte, de nombreux enjeux, au même titre que de nouveaux acteurs, vont émerger : sanitaires bien évidemment, mais également commerciaux ou moraux. Sur un temps long où la société française se transforme profondément, le vin se retrouve alors au cœur de multiples problématiques, qu’elles soient médicales, économiques, sociales ou politiques. Stéphane Le Bras est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Clermont-Auvergne, rattaché au Centre d’histoire “Espaces et cultures”. Ses travaux initiaux portent sur les négociants en vins languedociens dont il retrace la trajectoire au XXe siècle, entre domination et déclin (Le négoce des vins en Languedoc. L’emprise du marché (1900-1970), PUFR, 2019, Prix du livre d’histoire de l’OIV 2021). Toujours en lien avec le marché du vin, ses recherches actuelles portent sur les pratiques de consommation alimentaire et l’encadrement de ces dernières par les discours normatifs et prescriptifs. Avec Stéphane Le Bras, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Clermont-Auvergne En partenariat avec : l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne

Entrée libre sur réservation

Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public

