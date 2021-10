LE VIN ET L’ART … WINE AND ART Aniane, 5 novembre 2021, Aniane.

LE VIN ET L’ART … WINE AND ART 2021-11-05 – 2021-11-05

Aniane Hérault

Le Vin et l’ Art… Art and Wine – Vendredi 5 novembre 2021

Tous les 1er vendredi de chaque mois, au Cellier de Rodolphe, d’une rencontre entre vignerons et artistes différents.

Au programme :

Vernissage et dégustation de vins : Entrée libre et gratuite à partir de 18h

A partir de 20h30, Menu du chef à 26€ accord mets et vins dégustés. (uniquement sur réservation, hors boissons)

Pour la sécurité de tous, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans plusieurs endroit de l’établissement. !!!

Hostellierie Saint-Benoit : 04 67 57 71 63 – Hostellerie.st-benoit@wanadoo.fr

dernière mise à jour : 2021-10-18 par