« Le vin en scène » à Côté Rocher

« Le vin en scène » à Côté Rocher, 18 août 2022, . « Le vin en scène » à Côté Rocher



2022-08-18 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-20 Avec Cédric Laroche et Saad Akalay.

Un spectacle autour du vin c’est déjà une invitation pour un voyage enivrant ! C’est l’occasion de fêter dignement cet héritage culturel à travers le temps. Entre chanson, poésie, et cinéma le vin est en scène accompagné par un duo assoiffé de mots… Et pas que !

Mise en scène : Corinne Delpech Côté Rocher dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville