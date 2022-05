Le vin en fête, 4° édition Saint-Just-et-Vacquières Saint-Just-et-Vacquières, 15 mai 2022, Saint-Just-et-VacquièresSaint-Just-et-Vacquières.

Saint-Just-et-Vacquières fête le vin !Cette journée se déroule tous les ans sur la place de la mairie.Un marché aux vins avec une vingtaine de vignerons et plus de 70 vins représentés.Seront présents le domaine du Mazelet (St Félix de Pallière), domaine de Coulorgues (Saint Just et Vacquières), Le Cascaillon (St Michel d’Euzet), Domaine des Luces (St Cézaire de Gauzignan), Les vignes de l’Arque (Baron), La Combe de Marie (Montpezat), domaine LBV (Blauzac), domaine SOULIER (Saint Hypolite de Caton), le Mas DERVENN (Martignargues), domaine de la Lèque (Fressac), Domaine Saint Alban Bousquet (Manduel), Mas des Manhans (Monoblet), domaine ARIAS (Saint-Etienne d’Escattes, hameau de Souvignargues), domaine de l’ancien Prieuré (Saint-Jean-de-Crieulon), domaine NATURA (Saint Laurent la Vernède), domaine Le Pas du Loup (Les Plans) et d’autres surprises. Chacun vous fera découvrir sa production et sa passion.Dégustation et ventes de vins, bars à vins, restauration et ventes de produits locaux.Rendez-vous à partir de 10h00*Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 15 Mai 2022 – Où? : Place de la mairie, St Just et Vacquières- Quand ? : A partir de 10h00- Restauration sur place- Tarifs : Entrée gratuite, dégustation à 3 euros par verre et restauration- Informations complémentaires par téléphone auprès de l’Office de Tourisme de Vézénobres : 04 66 83 62 02

+33 4 66 83 62 02

