Le Vin du 20 / Soylent Théâtre ONYX Saint-Herblain

Saint-Herblain

Le Vin du 20 / Soylent Théâtre ONYX, 20 avril 2022, Saint-Herblain. Le Vin du 20 / Soylent

Théâtre ONYX, le mercredi 20 avril à 20:00

Pour ce dernier Vin du 20, ONYX invite Soylent // Electro rock ambiant, chant, poésie, marionnette.

15€

Leïla Bounous, Wilfrid Hé, Momette Marqué
Théâtre ONYX
44800 Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T21:30:00

