Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Gard Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac Cette année, le Vin Côté Cours a lieu le jeudi 26 mai (jeudi de l’Ascension) dans le village médiéval de Durfort-et-St-Martin, au pied des Cévennes !Le chef étoilé Damien Sanchez du restaurant Le Skab* s’associe avec Sébastien Rath du Riche pour concocter un menu qui sublime la truffe blanche d’été.A chaque halte de cette balade gastronomique, vous découvrez un plat, de la mise en bouche au dessert. Nos vignerons sont bien évidemment présents afin de vous faire découvrir les cuvées sélectionnées pour des accords parfaits « mets et vins ».Le Vin Côté Cours est une balade gastronomique d’environ 6km. Tous les km, une halte vous propose un plat, de la mise en bouche au dessert, en accord avec 3 à 4 vins présentés par les vignerons. Les recettes inédites, créées par un chef étoilé, mettent en avant la truffe blanche d’été. Chaque plat est dégusté dans un lieu emblématique du territoire que cela soit au niveau du patrimoine, culturel ou en lien avec la production viticole. A chaque halte, nos vignerons de l’Appellation Duché d’Uzès vous présentent leur savoir-faire et les cuvées sélectionnées par les sommeliers pour un accord parfait « mets et vins ».*Infos pratiques :- Rendez-vous le jeudi 26 Mai 2022- Où? : Départ du village de Durfort-et-St-Martin- Quand? : Départs échelonnés de 10h30 à 13h15- Tarifs : 67 € : ce tarif comprend le repas (de la mise en bouche au dessert) ainsi que toutes les dégustations de vin, 17 € pour les moins de 13 ans- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 20 42 70- Billetterie en ligne : https://www.vinsducheduzes.com/2022/03/25/le-vin-cote-cours-2022-a-durfort/ +33 4 66 20 42 70 Droits libres

