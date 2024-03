Le vin au féminin : présentation du livre et dégustation des vins de Lolita Sene animées par Irène Languin GamMAH Genève, vendredi 22 mars 2024.

Le vin au féminin : présentation du livre et dégustation des vins de Lolita Sene animées par Irène Languin Présentation du livre et dégustation Vendredi 22 mars, 19h00 GamMAH Prix libre

Lolita Sene est née en 1987 et vit désormais dans le sud de la France, où elle travaille comme vigneronne. Elle publie « C. », un récit autobiographique en 2015. En 2024 son premier roman « Un été chez Jida », édité au Cherche Midi, dresse le portrait d’une jeune fille dans une famille kabyle où règnent le culte du fils et une façon bien particulière de garder les secrets.

Un événement réalisé dans le cadre du BiblioWeekend.

Adultes (+18 ans)

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève

