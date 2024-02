Le Villers games day Villers-Saint-Paul, samedi 13 avril 2024.

Le Villers games day Villers-Saint-Paul Oise

Le 13 avril 2024

Samedi 13 avril, participez au Villers games day, le premier événement de la ville autour du jeu vidéo, de 10h à 12h et de 14h à 19h à la salle de spectacles et au gymnase Henri Salvador.

Le Villers Games Day , une journée dédiée à la convivialité et à la valorisation des jeux vidéo. Cet événement offre une opportunité unique de plonger dans l’univers du gaming, de mieux en comprendre la culture et les codes. En mettant en avant ce loisir populaire, souvent au centre de controverses, nous souhaitons offrir une vision juste et complète, propice à la compréhension et à l’appréciation de ce domaine passionnant.

Avec des jeux sur écran géant, des bornes rétrogaming, 20 consoles de jeux simultanées et des ateliers d’activités numériques, le plaisir est garanti pour tous. Rejoignez-nous pour une journée d’amusement et de découvertes, où les passionnés de jeux vidéo trouveront leur bonheur.

Tout public. Gratuit. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Cavée des Renards

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France letraitdunion@villers-saint-paul.fr

