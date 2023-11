« Livraison spectacle à Domicile » par La compagnie les -Artistes du chemin Le Villard Royère-de-Vassivière, 14 novembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Des sacs à dos, de bonnes paires de chaussures, un carnet… et l’envie de rencontres. Pendant deux semaines, trois jeunes femmes, ont parcouru à pied les chemins de la Creuse de Sannat à Crozant, en passant par Royère-de-Vassivière.

Chaque soir, à l’improviste, elles ont demandé l’hospitalité aux habitants des villes et villages croisés sur leur route. Dans la maison ou le jardin s’engageait alors la discussion, libre et spontanée, sur leur quotidien, leurs rêves, leurs idées, leurs amours, leurs malheurs, leurs petites joies… Après leur itinéraire, elles ont préparé leur spectacle au cours d’une résidence de six semaines à La Pommerie, lieu culturel situé à Lachaud (Gentioux-Pigerolles).

Participation libre..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Le Villard

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Backpacks, a good pair of shoes, a notebook? and the desire to meet new people. For two weeks, three young women set out on foot along the paths of the Creuse from Sannat to Crozant, via Royère-de-Vassivière.

Each evening, unannounced, they asked for hospitality from the inhabitants of the towns and villages they passed along the way. In their homes or gardens, they would chat freely and spontaneously about their daily lives, their dreams, their ideas, their loves, their misfortunes, their little joys? After their itinerary, they prepared their show during a six-week residency at La Pommerie, a cultural venue in Lachaud (Gentioux-Pigerolles).

Free admission.

Mochilas, un buen par de zapatos, un cuaderno… y ganas de conocer gente nueva. Durante quince días, tres jóvenes recorren a pie los senderos de Creuse, de Sannat a Crozant, pasando por Royère-de-Vassivière.

Todas las noches, sin anunciarse, pedían hospitalidad a los habitantes de los pueblos y aldeas por los que pasaban. En sus casas o jardines, charlaban libre y espontáneamente sobre su vida cotidiana, sus sueños, sus ideas, sus amores, sus desgracias, sus pequeñas alegrías.. Tras su viaje, prepararon su espectáculo durante una residencia de seis semanas en La Pommerie, un local cultural de Lachaud (Gentioux-Pigerolles).

Entrada gratuita.

Rucksäcke, gute Schuhe, ein Notizbuch und die Lust auf Begegnungen. Zwei Wochen lang wanderten drei junge Frauen zu Fuß auf den Wegen der Creuse von Sannat über Royère-de-Vassivière bis nach Crozant.

Jeden Abend baten sie die Bewohner der Städte und Dörfer, denen sie auf ihrem Weg begegneten, unverhofft um Gastfreundschaft. Im Haus oder im Garten kam es dann zu einem freien und spontanen Gespräch über ihren Alltag, ihre Träume, ihre Ideen, ihre Liebe, ihr Unglück und ihre kleinen Freuden Nach ihrer Reise bereiteten sie ihr Stück während eines sechswöchigen Aufenthalts in La Pommerie, einem Kulturzentrum in Lachaud (Gentioux-Pigerolles), vor.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Lac de Vassivière