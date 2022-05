Le Village W par le festival Wazemmes l’Accordéon Maison Folie Wazemmes, 5 juin 2022, Lille.

Le Village W par le festival Wazemmes l’Accordéon

Maison Folie Wazemmes, le dimanche 5 juin à 12:00

Dans le cadre du festival Wazemmes l’Accordéon, le Village W se réinstalle à Wazemmes. Autour d’un barbecue géant, assistez à un après-midi de concerts éclectique et convivial. Tous les concerts sont gratuits ! **PARVIS MFW :** – 12h00 ➡️ Ouverture des portes – 13h00 ➡️ BBQ Espagnol & Karaoké Orchestar **SALLE DE SPECTACLE :** – 15h00 ➡️ École de Musique de Wazemmes SCÈNE EXTÉRIEURE : – 16h00 ➡️ Tenorin – 18h00 ➡️ Atomic Ladies + Sonia Rekis – 20h00 ➡️ HK – 22H00 ➡️ Sidi Wacho _Présentation des artistes de la journée :_ > Karaoké Orchestar : Ils ne sont que deux et font sonner les morceaux tel un orchestre. Anne-Laure Carette et Guillaume Hogan, enflamment la foule avec une sélection de plus de 150 titres d’hier et d’aujourd’hui revisité en direct. Pour le BBQ espagnol, la recette est simple : rapportez votre viande ou vos légumes, on vous fournit de quoi les faire griller. > École de Musique de Wazemmes : L’école de musique de Wazemmes viendra présenter, comme chaque année, le rendu des travaux de l’année sous la forme d’un concert. > Tenorin : Tenorin est une aventure incroyable. Des grooves gras, des solos sensuels et des paroles poétiques en néerlandais qui vous emmènent dans un voyage qui vous colle aux côtes. > Atomic Ladies : C’est 100% féminin mais surtout 100% soul & funk. Elles sont 9 sur scène : chanteuses, section de cuivres et rythmique complice, toutes réunies pour l’amour du groove. C’est avec un plaisir explosif qu’elles délivrent un répertoire composé d’adaptations de morceaux cultes et de titres originaux des grands classiques du Funk et de la Soul. > HK : Cela fait maintenant quinze ans que HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle. > Sidi Wacho : Dans une ambiance cumbia, hip hop et balkan, le crew composé de deux MC’s, un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes. Si notre époque a une bande son, elle s’appelle Sidi Wacho. ? Pour plus d’infos : – site : [https://flonflons.eu/programmation-2022](https://flonflons.eu/programmation-2022/)/ – FB: [[https://fb.me/e/3dqRv8mvB](https://fb.me/e/3dqRv8mvB)](https://fb.me/e/3dqRv8mvB) – 03 20 22 12 59

Gratuit

Un marathon de concerts à la maison Folie Wazemmes.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T23:00:00