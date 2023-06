La Nuit du Vinsobres Le Village Vinsobres, 19 juillet 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

Dégustation du Cru Vinsobres et repas itinérant en accords mets & vins au cœur du village.

Marché des produits du terroir, animation musicale & foodtrucks..

2023-07-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-19 22:00:00. EUR.

Le Village Place du Bassin Neuf

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vinsobres Cru tasting and food & wine tasting in the heart of the village.

Local produce market, musical entertainment & foodtrucks.

Degustación de Vinsobres Cru y comida maridaje en el corazón del pueblo.

Mercado de productos locales, animación musical y foodtrucks.

Verkostung des Vinsobres-Weines und ein Essen im Dorfzentrum, bei dem Speisen und Weine aufeinander abgestimmt werden.

Markt mit regionalen Produkten, musikalische Unterhaltung und Foodtrucks.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale