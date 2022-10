Visites d’habitats participatifs Le Village Vertical Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Visites d'habitats participatifs Dimanche 16 octobre, 14h00, 16h00

Le Village Vertical 3 Rue Raymond Terracher, 69100 Villeurbanne

Coopérative d’habitant – propriété collective privée La Fabrique de l’Habitat Participatif organise un parcours de visite d’habitats participatifs qui démarrera à la coopérative du Moulin à lyon 7e, et se poursuivra à 16h au Village Vertical à Villeurbanne puis vers un futur lieu d’habitat participatif sur Villeurbanne.

Il s’agit de présenter aux habitants cette 3e voie du logement qui permet la création de logements par et pour les habitants.

2022-10-16T14:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00

