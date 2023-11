Festival « Lire les montagnes » Le Village Verdaches, 11 décembre 2023, Verdaches.

Verdaches,Alpes-de-Haute-Provence

L’association vallées du Bès vous invite, à l’occasion du festival «Lire les Montagnes», à une soirée de lectures de textes sur le thème « Les femmes en montagne ». Femmes d’hier et d’aujourd’hui, lectures d’écrivains locaux, récits, témoignages..

2023-12-11 18:30:00 fin : 2023-12-11 21:00:00. .

Le Village Salle des fêtes

Verdaches 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the « Lire les Montagnes » festival, the vallées du Bès association invites you to an evening of readings on the theme of « Women in the mountains ». Women past and present, readings by local writers, stories and testimonials.

En el marco del festival « Lire les Montagnes », la asociación vallées du Bès le invita a una velada de lecturas sobre el tema « Mujeres en la montaña ». Mujeres de ayer y de hoy, lecturas de escritoras locales, cuentos y relatos personales.

Der Verein Vallées du Bès lädt Sie anlässlich des Festivals « Lire les Montagnes » zu einem Abend mit Textlesungen zum Thema « Frauen in den Bergen » ein. Frauen von gestern und heute, Lesungen von lokalen Schriftstellern, Erzählungen, Zeugnisse.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains