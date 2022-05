LE VILLAGE VELO DU CHAP’ marcel cachin, 14 mai 2022, Gentilly.

VILLAGE VELO DU CHAP’ ——————— ### Samedi 14 mai de 10h à 17h sur le place Marcel Cachin, au Chaperon Vert. **10h-16h : bourse à vélo : Vente de vélos entre particuliers organisée par l’association MDB Val de Bièvre** **10h-12h : dépôt des vélos à vendre** **14h-16h : vente** **15h-18h : atelier Solution Plan vélo : Partagez vos idées et propositions pour développer le vélo à Arcueil** **14h-18h : stand Véligo Location : Essayez les vélos à assistance électrique en location longue durée en Ile-de-France** **16h-17h : reprise des vélos invendus et encaissement des ventes.** _Mieux se déplacer à Bicyclette est une association d’usagers du vélo présente en Ile de France, co-fondatrice du mouvement Collectif Vélo Ile de France. Notre antenne Val de Bièvre couvre les villes d’Arcueil, Cachan, Gentilly, Kremlin Bicêtre, Villejuif, et Fresnes. Les autres villes des environs sont rattachées à d’autres antennes avec lesquelles nous collaborons._ _Nous proposons aux habitants des ateliers d’auto-réparation, des bourses vélo, des vélo-écoles pour apprendre à tout âge, des balades, des conseils, cafés-vélo, etc._ _Nous intervenons avec les Mairies, Départements, Territoire, Métropole, Région pour apprécier les besoins en aménagements cyclables._ _N’hésitez-pas à vous inscrire à notre newsletter (informations de temps à autre en fonction de nos événements, votre boîte mail ne sera pas surchargée, promis!) en nous écrivant à : [valdebievre@mdb-idf.org](mailto:valdebievre@mdb-idf.org)_ _Pour plus d’informations, regardez la page de notre antenne et le site MdB : [http://mdb-idf.org/](http://mdb-idf.org/)_ _Site Antenne Val de Bièvre : [http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/valdebievre/](http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/valdebievre/)_ _Nous sommes également à votre écoute si vous avez des besoins particuliers ou des idées de partenariats pour déployer la pratique du vélo sur notre territoire._ Et n’oubliez pas Les autres activités de Val de Bièvre à Vélo: Samedi 2 avril de 14h à 17h sur la place du Dr Conso à Arcueil. Atelier inititation à la réparatin vélo pour les collégiens …. et les autres Samedi 14 mai de 10h à 17h sur le place Marcel Cachin, au chaperon vert-Gentilly. Ne manquez pas la bourse au vélos avec de 10h à 12h dépôt et de 14h à 17h : la vente. Dimanche 5 juin de 10h30 à 15h, départs des ville du Val de Bièvre et de la maison de l’environnement à Arcueil pour la convergence francilienne – Fête du Vélo Dimanche 19 juin de 10h à 17h une grande balade du printemps à la maison de l’environnement d’Arcueil.

