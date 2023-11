Une journée pour déguster et valoriser la truffe à l’Université du Vin Le Village Suze-la-Rousse, 15 décembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Une journée de formation professionnelle à l’Université du Vin ouverte aux passionnés et aux gourmets, pour croiser connaissances agronomiques, sensorielles et gastronomiques pour valoriser au mieux ce produit de terroir exceptionnel..

2023-12-15 09:00:00 fin : 2023-12-15 17:30:00. EUR.

Le Village Université du Vin

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A day of professional training at the Université du Vin, open to wine enthusiasts and gourmets alike, to combine agronomic, sensory and gastronomic knowledge to make the most of this exceptional local product.

Una jornada de formación profesional en la Université du Vin abierta tanto a los aficionados al vino como a los gourmets, que combina conocimientos agronómicos, sensoriales y gastronómicos para sacar el máximo partido a este producto local excepcional.

Ein Tag der beruflichen Weiterbildung an der Université du Vin, die passionierten Weinliebhabern und Feinschmeckern offen steht, um agronomische, sensorische und gastronomische Kenntnisse miteinander zu kreuzen, um dieses außergewöhnliche Bodenprodukt bestmöglich zur Geltung zu bringen.

