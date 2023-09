Fête votive Le village Sauzet, 16 septembre 2023, Sauzet.

Sauzet,Drôme

La fête votive sera accompagnée d’attractions foraines, de concours de pétanque, d’un bal « les années 80 » et d’un vide grenier..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Le village

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The fête votive will be accompanied by fairground attractions, pétanque competitions, an « 80s » ball and a garage sale.

La fiesta votiva irá acompañada de atracciones de feria, un concurso de petanca, un baile de los 80 y una venta de garaje.

Das Votivfest wird von Kirmesattraktionen, Boule-Wettbewerben, einem Ball « die 80er Jahre » und einem Flohmarkt begleitet.

Mise à jour le 2023-09-11 par Montélimar Tourisme Agglomération