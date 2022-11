bal trad avec « l’Air Inconnu » St Pancrasse 38 le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38), 16 décembre 2022, .

bal trad avec « l’Air Inconnu » St Pancrasse 38 Vendredi 16 décembre, 20h30 le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38)

10

organisé par a pleines dents

le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38) st Pancrasse le village salle polyvalente, 38660 Saint-Pancrasse, France [{« data »: {« author »: « Pierre-jean Muet », « cache_age »: 86400, « description »: « Lu2019Air InconnunLa Rosa EnflorecenBourru00e9e 2 temps nAu Festibal du Nouveau Monde 17 & 18 juin 2022 A Royu00e8res (87) nLa Ferme du Bost u2013 Chez Michel nnMusiciens : nDani Velasco : Violon nSylvain Pool : Accordu00e9on nFabien Bucher : Mandoline nnPrise de son : nJohann & Dominique Boos nnLumiu00e8res : nPierre Desrues nnVidu00e9os & Montage : nLouanne Muet nJu00e9ru00e9mie Bonamant Teboul nPierre-Jean Muet nnPhotos : nLouanne Muet nThomas Noble nPierre-Jean MuetnnAnimation :nFranu00e7ois JuareznnProg : nLu2019Air Inconnu nPlume nKeltas nValsaviris nBargainatt nnMerci aux bu00e9nu00e9voles, tous les artistes et danseurs de ces deux soiru00e9es au Festibal du Nouveau MondennSite du groupe : www.canibalproductions.net », « type »: « video », « title »: « l’Air Inconnu | La Rosa Enflorece – Bourru00e9e 2 temps | Festibal du nouveau Monde | Juin 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GRJIQFJCmNs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GRJIQFJCmNs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCpCVChGaYVmlOSOcJSp7W7g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Détails Autres Lieu le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38) Adresse st Pancrasse le village salle polyvalente, 38660 Saint-Pancrasse, France Age maximum 110 lieuville le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38)

le village salle polyvalente, Saint-Pancrasse (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//