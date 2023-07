Vide grenier Le Village Saint-Ferréol-Trente-Pas, 16 juillet 2023, Saint-Ferréol-Trente-Pas.

Saint-Ferréol-Trente-Pas,Drôme

Vide grenier particuliers et producteurs.

Emplacement : 5 euros

Boissons, sandwiches.

Organisé par le club « les Aînés de 30 Pas » au profit de la lutte contre la mucoviscidose..

2023-07-16 07:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Le Village

Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market for individuals and producers.

Pitch : 5 euros

Drinks, sandwiches.

Organized by the « Aînés de 30 Pas » club in aid of the fight against cystic fibrosis.

Mercadillo para particulares y productores.

Emplazamiento : 5 euros

Bebidas, bocadillos.

Organizado por el club « Aînés de 30 Pas » a beneficio de la lucha contra la fibrosis quística.

Vide grenier particuliers et producteurs.

Standplatz: 5 Euro

Getränke und Sandwiches.

Organisiert vom Club « Les Aînés de 30 Pas » zugunsten des Kampfes gegen die Mukoviszidose.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale