FÊTE DE LA REGORDANE Le village Saint-André-Capcèze, 29 juillet 2023, Saint-André-Capcèze.

Saint-André-Capcèze,Lozère

15h : Concours de pétanque doublette et concours de pétanque enfants doublettes

16h30 : Loto familial

17h : jeux enfant et animation maquillage Concept Sandra

19h : Apéro animé par « Made in France » Concert gratuit

20h30 : Repas cevenol réservation 0….

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Le village

Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie



3pm: Double pétanque competition and double pétanque competition for children

4:30pm: Family lottery

5pm: Children’s games and face painting Concept Sandra

7pm: Aperitif hosted by « Made in France » Free concert

8:30pm: Cevennes-style meal reservation 0…

15.00 h: Concurso de dobles de petanca y concurso de dobles de petanca infantil

16.30 h: Lotería familiar

17.00 h: Juegos infantiles y pintacaras Concept Sandra

19.00 h: Aperitivo ofrecido por « Made in France » Concierto gratuito

20.30 h: Comida al estilo de Cevennes Reserva 0…

15 Uhr: Boule-Wettbewerb Doublette und Boule-Wettbewerb für Kinder Doublette

16.30 Uhr: Familienlotto

17 Uhr: Kinderspiele und Schminkanimation Concept Sandra

19 Uhr: Aperitif mit Musik von « Made in France » Gratiskonzert

20.30 Uhr: Cevenolisches Essen Reservierung 0…

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Mont Lozère