Cinéma « Bienveillance Paysanne » Le Village Saint-Agnan-en-Vercors, 20 octobre 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme

Le documentariste Oliver Dickinson a voulu le vérifier en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et d’éleveuses adeptes de pratiques vertueuses. Ils et elles ont choisi de replanter les arbres et de développer d’ingénieuses collaborations animales.

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 22:05:00. EUR.

Le Village Salle des fêtes communale

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Documentary filmmaker Oliver Dickinson set out to verify this by travelling across France to meet breeders who are committed to virtuous practices. They have chosen to replant trees and develop ingenious animal collaborations

El documentalista Oliver Dickinson se propuso comprobarlo viajando por Francia para conocer a agricultores comprometidos con prácticas virtuosas. Han optado por replantar árboles y desarrollar ingeniosas asociaciones con animales

Der Dokumentarfilmer Oliver Dickinson wollte dies überprüfen und reiste durch Frankreich, um Landwirte und Landwirtinnen zu treffen, die sich für tugendhafte Praktiken einsetzen. Sie haben sich dafür entschieden, wieder Bäume zu pflanzen und eine geniale Zusammenarbeit mit Tieren zu entwickeln

