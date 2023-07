FÊTE DU PAIN Le Village Rocles, 9 août 2023, Rocles.

Rocles,Lozère

Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas (sur place ou à emporter) animé par Cabré Can.

Sur réservation.

Proposée par le Foyer Rural Roclais. ….

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Le Village

Rocles 48300 Lozère Occitanie



Bread festival baked in the village oven with a meal (on site or to take away) hosted by Cabré Can.

Reservations required.

Proposed by the Foyer Rural Roclais. …

Festival del pan horneado en el horno del pueblo con una comida (en el local o para llevar) ofrecida por Cabré Can.

Reserva obligatoria.

Organizado por el Foyer Rural Roclais. …

Fest des im Dorfbackofen gebackenen Brotes mit einem Essen (vor Ort oder zum Mitnehmen), das von Cabré Can musikalisch umrahmt wird.

Es ist eine Reservierung erforderlich.

Angeboten vom Foyer Rural Roclais. …

