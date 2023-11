MARCHE DE NOEL Le village Richerenches, 9 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Marché de Noël toute la journée en parallèle avec le marché aux truffes le matin et l’après midi l’arbre de Noël des enfants..;.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Le village

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



All-day Christmas market with truffle market in the morning and children’s Christmas tree in the afternoon..;

Mercado navideño durante todo el día, con el mercado de la trufa por la mañana y el árbol de Navidad infantil por la tarde..;

Weihnachtsmarkt den ganzen Tag über parallel zum Trüffelmarkt am Vormittag und dem Weihnachtsbaum der Kinder am Nachmittag..;

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes