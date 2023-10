Diffusion du match de rugby sur écran géant Le village Ratières, 15 octobre 2023, Ratières.

Ratières,Drôme

Dans le cadre de la coupe du monde de rugby, la diffusion du match France / Afrique du Sud se fera sur écran géant.

Gyrobar et Eos pizza seront présents.

Encore une belle soirée en perspective !.

2023-10-15 21:00:00

Le village Place du village

Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Rugby World Cup, the France / South Africa match will be broadcast on a giant screen.

Gyrobar and Eos pizza will be present.

Another great evening!

En el marco de la Copa del Mundo de Rugby, se proyectará en pantalla gigante el partido entre Francia y Sudáfrica.

También habrá Gyrobar y pizza Eos.

Será otra gran velada

Im Rahmen der Rugby-Weltmeisterschaft wird das Spiel Frankreich gegen Südafrika auf einer Großleinwand übertragen.

Gyrobar und Eos pizza werden anwesend sein.

Ein weiterer schöner Abend in Aussicht!

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche