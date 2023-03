Concert Cajun avec Tit Bayou Le Village, Portet-d’Aspet (31)

Concert Cajun avec Tit Bayou Le Village, Portet-d’Aspet (31), 22 avril 2023, . Concert Cajun avec Tit Bayou Samedi 22 avril, 19h30 Le Village, Portet-d’Aspet (31) Gratuit Dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Bar « Che Jo », TIT BAYOU, groupe de musique cajun, vous fera découvrir ou redécouvrir cette riche musique des « français » de Louisiane, mâtinée d’origines diverses. Swing cajun, 2 step, balades, valses, … et aussi quelques autres morceaux ajoutés au répertoire cajun. Mélodéon, guitare, harmonica, et voix, l’occasion d’un bon moment de partage musical. source : événement Concert Cajun avec Tit Bayou publié sur AgendaTrad Le Village, Portet-d’Aspet (31) Le Village, 31160 Portet-d’Aspet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41505 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T19:30:00+02:00 – 2023-04-22T23:30:00+02:00

2023-04-22T19:30:00+02:00 – 2023-04-22T23:30:00+02:00 stage concert

Détails Autres Lieu Le Village, Portet-d'Aspet (31) Adresse Le Village, 31160 Portet-d'Aspet, France Age max 110 Lieu Ville Le Village, Portet-d'Aspet (31)

