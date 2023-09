Trail Nocturne Le village Peyrins Catégories d’Évènement: Drôme

Peyrins Trail Nocturne Le village Peyrins, 18 novembre 2023, Peyrins. Peyrins,Drôme Trail nocturne

Au programme :

Randonnée 9km – Départ 17h

Trail nature 9km – 275mD+ – Départ 20h

Animations pour enfants

Inscriptions sur : https://www.peyrinissime.fr/.

Le village

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Night trail

Program:

9km hike – 5pm start

Trail nature 9km – 275mD+ – Start 8pm

Children’s entertainment

Registration: https://www.peyrinissime.fr/ Recorrido nocturno

En programa:

Recorrido 9km – Salida 17h

Sendero naturaleza 9km – 275mD+ – Salida 20h

Entretenimiento para niños

Inscripción: https://www.peyrinissime.fr/ Trail bei Nacht

Auf dem Programm stehen:

Wanderung 9km – Start 17h

Naturtrail 9km – 275mD+ – Start 20h

Animationen für Kinder

