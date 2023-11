3ème Salon des Vins Le village Ozon Catégories d’Évènement: Ardèche

Ozon 3ème Salon des Vins Le village Ozon, 17 décembre 2023, Ozon. Ozon,Ardèche Producteurs locaux – Présence de Brasseurs.

Petite restauration proposée par « Ozon la Fête »..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Le village Salle polyvalente Réne Rochegue

Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Local producers – Brewers present.

Light meals provided by « Ozon la Fête ». Productores locales – Cerveceros presentes.

Aperitivos a cargo de « Ozon la Fête ». Lokale Produzenten – Anwesenheit von Bierbrauern.

Kleine Snacks werden von « Ozon la Fête » angeboten. Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Ozon Autres Lieu Le village Adresse Le village Salle polyvalente Réne Rochegue Ville Ozon Departement Ardèche Lieu Ville Le village Ozon latitude longitude 45.16586;4.80294

Le village Ozon Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ozon/