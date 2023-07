Vogue Le village Montlaur-en-Diois, 21 juillet 2023, Montlaur-en-Diois.

Montlaur-en-Diois,Drôme

14h concours de pétanque en doublette (150€ de mise). 19h apéro. 20h repas (melon, charcuterie, ravioles, saucisses à la clairette, picodon, tarte). 22h bal Anim’soirée. Buvette saucisse, merguez, frites. Réservation repas : 0787248101. Pas de manèges..

2023-07-21 14:00:00 fin : 2023-07-21 . .

Le village

Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2pm pétanque doubles competition (150? stake). 7pm aperitif. 8pm meal (melon, charcuterie, ravioles, clairette sausages, picodon, tart). 10pm Anim’soirée dance. Sausage, merguez and French fries available. Meal reservations: 0787248101. No rides.

14.00 h Competición de dobles de petanca (150? de apuesta). 19h aperitivo. 20 h Comida (melón, embutidos, raviolis, salchichas clairette, picodon, tarta). 22 h Baile de animación. Salchichas, merguez y patatas fritas disponibles. Reservas de comidas: 0787248101. No hay atracciones.

14 Uhr Boule-Wettbewerb (150? Einsatz). 19 Uhr: Aperitif. 20 Uhr Essen (Melone, Aufschnitt, Ravioli, Würstchen mit Clairette, Picodon, Kuchen). 22 Uhr Tanzveranstaltung Anim’soirée. Getränkestand Würstchen, Merguez, Pommes frites. Reservierung für Mahlzeiten: 0787248101. Keine Karussells.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Pays Diois