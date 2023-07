EXPOSITION de Peintures & Sculptures de NANOU Le Village Montbrun-les-Bains Catégories d’Évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains EXPOSITION de Peintures & Sculptures de NANOU Le Village Montbrun-les-Bains, 30 juillet 2023, Montbrun-les-Bains. Montbrun-les-Bains,Drôme PEINTURES : Fantastique, Abstrait, Figuratif, Nus, Chevaux

SCULPTURES : Femmes, Musique.

2023-07-30 10:00:00 fin : 2023-08-06 19:00:00. .

Le Village MAIRIE

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



PAINTINGS: Fantasy, Abstract, Figurative, Nudes, Horses

SCULPTURES : Women, Music PINTURAS : Fantasía, Abstracto, Figurativo, Desnudos, Caballos

ESCULTURAS : Mujeres, Música MALEREIEN: Fantastisch, Abstrakt, Figurativ, Akt, Pferde

