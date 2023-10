Spectacle « Faut pas prendre les comédiens.ne.s pour des bichons frisés » Le village Monestier-du-Percy, 16 novembre 2023, Monestier-du-Percy.

Monestier-du-Percy,Isère

Un après midi de chien, dans une salle des fêtes, une comédienne, un

comédien, le restant d’une troupe itinérante..

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 21:00:00. .

Le village

Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



On a dog-days afternoon, in a village hall, an actress, an actor

the rest of a traveling troupe.

En una tarde de perros, en un salón de pueblo, una actriz, un actor

el resto de una compañía ambulante.

Ein Hundenachmittag, in einem Festsaal, eine Schauspielerin, ein Schauspieler, ein

schauspieler, der Rest einer Wandertruppe.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Trièves