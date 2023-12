Cet évènement est passé MARCHÉ DU POMPIDOU Le village Le Pompidou Catégories d’Évènement: Le Pompidou

Le Pompidou Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-13 09:00:00

fin : 2023-10-13 12:00:00 Marché de producteurs tous les vendredis matins au Pompidou. Vous découvrirez des produits régionaux et de saison. Le marché a lieu toute l’année, mais sous un format plus réduit hors saison…..

Le village

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie

