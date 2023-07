Fête du village Le village Le Poët-Célard, 29 juillet 2023, Le Poët-Célard.

Le Poët-Célard,Drôme

Concours de pétanque dès le samedi à 14h, Buffets et buvettes et bal à 22h.

Le dimanche seulement : baptême moto, 14h: concours de pétanque; 19h soirée barbecue et 22h bal.

2023-07-29 09:00:00 fin : 2023-07-30 . .

Le village

Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition from Saturday at 2pm, buffet and refreshment stands and ball at 10pm.

Sunday only: motorcycle baptism, 2pm: pétanque competition; 7pm barbecue evening and 10pm ball

Competición de petanca a partir del sábado a las 14.00 horas, bufés y puestos de refrescos y baile a las 22.00 horas.

Sólo el domingo: bautismo motero, a las 14:00: competición de petanca, a las 19:00: velada de barbacoa y a las 22:00: baile

Boule-Wettbewerb am Samstag um 14 Uhr, Buffets und Erfrischungsstände und Tanz um 22 Uhr.

Nur am Sonntag: Motorradtaufe, 14 Uhr: Boule-Wettbewerb, 19 Uhr: Grillabend und 22 Uhr: Tanz

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Val de Drôme