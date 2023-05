Marché nocturne Le village, 23 juin 2023, Le Chalon.

Le Chalon,Drôme

Marché nocturne au centre du village avec 30 exposants animations gratuites, buvette et snack sur place..

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Le village

Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Night market in the village center with 30 exhibitors, free entertainment, refreshments and snacks on site.

Mercado nocturno en el centro del pueblo con 30 puestos, animación gratuita, refrescos y aperitivos in situ.

Nachtmarkt im Zentrum des Dorfes mit 30 Ausstellern kostenlose Animationen, Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par Valence Romans Tourisme