SHERP’ÂNES – LES ÂNES DU CAUSSE Le Village La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 28 juin 2023, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries,Hérault

De la simple balade à la journée à la grande randonnée sur plusieurs jours… À vous la découverte de l’âne et de la splendeur d’une nature restée sauvage. une aventure unique en famille ou entre amis !

Gîte sur place..

Le Village

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie



From a simple day trip to a long hike lasting several days… You will discover the donkey and the splendor of a wild nature. A unique adventure with family or friends!

Gite on the spot.

Para descubrir un territorio excepcional entre las Causses y el

Mediterráneo al ritmo del paso de los burros.

Auf Entdeckungstour in einer außergewöhnlichen Region zwischen den Causses und dem Mittelmeer im Rhythmus der Eselschritte.

