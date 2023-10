Soirée Cinéma : Colargol l’ours qui chante (dès 3 ans) et Mise au vert (dès 12 ans) Le Village La Baume-d’Hostun, 3 novembre 2023, La Baume-d'Hostun.

La Baume-d’Hostun,Drôme

Le vendredi 3 novembre 2023 aura lieu une soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (avec un coussin pour plus de confort…) avec 2 films :

→ à 18h COLARGOL, L’ OURS QUI CHANTE (à partir de 3 ans)

→ à 20h30 MISE AU VERT.

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Le Village Salle des fêtes

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday, November 3, 2023, a « Cinema » evening will be held at the Salle des Fêtes in La Baume d?Hostun (with a cushion for added comfort?) with 2 films:

? at 6pm COLARGOL, L? OURS QUI CHANTE (ages 3 and up)

? 8:30pm MISE AU VERT

El viernes 3 de noviembre de 2023, habrá una velada de « Cine » en la Salle des Fêtes de La Baume d’Hostun (con un cojín para mayor comodidad…) con 2 películas:

? a las 18:00 h COLARGOL, L? OURS QUI CHANTE (a partir de 3 años)

? a las 20.30 h MISE AU VERT

Am Freitag, den 3. November 2023 findet im Festsaal von La Baume d’Hostun (mit einem Kissen für mehr Komfort?) ein Filmabend mit 2 Filmen statt:

? um 18 Uhr COLARGOL, L? OURS QUI CHANTE (ab 3 Jahren)

? um 20.30 Uhr MISE AU VERT (dt.: « Die Nacht ist jung »)

